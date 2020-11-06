Прем'єр назвав напрямки, за якими можна наростити ВВП в найближчі десять років.

Реалізація наявного потенціалу дозволить Україні за десять років збільшити валовий внутрішній продукт на 1 трлн дол.

Про це під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні ми маємо чітку відповідь: 1 трлн дол. ВВП за десять років - це нереалізований потенціал нашої країни. Один трильйон втратили всі громадяни України, втратили через постійну зміну векторів, незавершених реформ, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупції, неефективного управління", - сказав він.

"ВВП за десять років-це нереалізований потенціал нашої країни", - заявив Шмигаль

За його словами, за найближчі десять років Уряд планує збільшити ВВП України на 85 млрд дол. внаслідок реалізації "земельного" потенціалу.

"За десять років український валовий внутрішній продукт отримає до 85 млрд дол. від розвитку ринку землі. Її середня вартість за один гектар зросте фактично в п'ять разів", - сказав він.

Ще на 409 млрд дол. планується збільшити ВВП внаслідок реалізації невикористаного потенціалу у використанні родовищ корисних копалин.

"В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин і тільки близько третини з них розробляються, тобто, фактично це трохи понад 4 тисяч ділянок. Збільшити видобуток корисних копалин - це не означає збільшити його експорт за кордон в якості сировини, це означає створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю", - сказав він.

Ще 12 млрд доларів в загальну скарбничку має принести реалізація потенціалу країни у водних ресурсах. За словами прем'єра, Україна використовує свої потужності в гідроенергетиці тільки наполовину, в рибному господарстві – на чверть, а зрошення земель розвинене менш ніж на 20%.

Ще 407 млрд дол. - нереалізований потенціал України в міжнародній торгівлі та транзиті.

"Внаслідок підтримки експорту і торгової дипломатії є можливість наростити товарний експорт на схід, в країни Африки, в країни Латинської Америки та піти ще далі. Сьогодні тактичне завдання для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на наступний рік - забезпечити 1 млрд дол. нових експортних контрактів для українських виробників", - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, у нашої країни не використаний інвестиційний потенціал (63 млрд дол.), потенціал у використанні лісових ресурсів (40 млрд дол) і технологічний потенціал.

Хронологія подій

20 жовтня 2020 року під час свого щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом повинен представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Кабмін приступив до розробки Національної економічної стратегії України до 2030 року.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів України представить Національну економічну стратегію України до 2030 року в першому кварталі 2021 року.

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Автор: Дмитро Шварц