Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 4 липня, залишився незмінним і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 49,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 4 липня, подешевшав на 24 копійки і складає 49,51 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 4 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,72 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 49,18 грн, тобто гривня втратила 5 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий звертає увагу, що курс долара в Україні регулюється режимом керованої гнучкості, а курс євро залежить саме від світових трендів.

Експерт прогнозує, що наступного тижня вартість долара залишиться в межах травнево-червневих коридорів: офіційний курс навряд чи перетне позначку в 42 гривні за долар. Всі поточні зміни курсу долара будуть мінімальними і незагрозливими. Натомість курс євро залежатиме від вартості цієї валюти у співвідношенні до долара на світових ринках.

Вас також можуть зацікавити новини: