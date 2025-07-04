Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, євро – 48,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 4 липня, залишився на рівні 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 49,55 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,80 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,59 грн/євро, а курс продажу - 49,40 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п’ятниці, 4 липня, складає 109 032 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 558 230 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 4 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,72 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 49,18 грн, тобто гривня втратила 5 копійок.

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