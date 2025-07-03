Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,18 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 4 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,72 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 49,18 грн, тобто гривня втратила 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,71/41,74 грн/дол., а євро - 49,17/49,19 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 3 липня подешевшав на 10 копійок і становить 42 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,44 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 18 копійок і складає 49,57 гривні за євро,а продати європейську валюту можна за курсом 48,80 гривні за євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня всі поточні зміни курсу долара будуть мінімальними і незагрозливими. Натомість курс євро залежатиме від вартості цієї валюти у співвідношенні до долара на світових ринках. Курс валют очікується в рамках 41,6-42 грн/дол. та 46,5-49 грн/євро.

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