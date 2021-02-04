За словами Шмигаля, цей рік є перспективним і багатообіцяючим з точки зору зростання економічних показників.

Прогнозоване зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році становить 4,6%.

Про це під час зустрічі з бізнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Цей рік є перспективним і багатообіцяючим з точки зору зростання економічних показників. Всі наші міжнародні партнери, починаючи з МВФ і всіх рейтингових агентств, сходяться в тому, що цей рік обіцяє Україні економічне зростання. Партнери розходяться у своїх очікуваннях. Ми на базі аналітики Міністерства економіки, Національної академії наук, Національного банку говоримо про те, що очікуємо зростання в 4,6% ВВП", - сказав він.

Що цьому передувало

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% щодо аналогічного періоду 2019 року. За словами Петрашка, падіння ВВП у 2020 році склало близько 4,2%.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що у 2021 році внутрішній валовий продукт України зросте на 4,8%.

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Автор: Дмитро Шварц