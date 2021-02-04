Для цього необхідно успішно боротися з пандемією, ефективно підтримувати промисловість і працювати на зовнішніх ринках.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що в 2021 році внутрішній валовий продукт України зросте на 4,8%.

Про це під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 заявив глава Міністерства Ігор Петрашко.

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"Ми вважаємо цю цифру обґрунтованою. Також вона збігається з більшістю аналітичних центрів в Україні, які схиляються до оцінки в районі 4,8% зростання ВВП. При цьому компенсуюче зростання обсягів промислового виробництва очікуємо, що перевищить 5%. Це, зокрема, за умови успішної боротьби з епідемією, ефективної стимулюючої підтримки промисловості та роботи на зовнішніх ринках", - сказав він.

За його словами, при реалізації Нацстратегії-2030 вітчизняна промисловість стане конкурентною на зовнішніх та внутрішніх ринках, а також інтегрованою в глобальні виробничі ланцюжки.

Що цьому передувало

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% щодо аналогічного періоду 2019 року. За словами Петрашка, падіння ВВП у 2020 році склало близько 4,2%.

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Автор: Дмитро Шварц