Раніше Кабмін затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Проведення великої приватизації у 2021 році може принести 12 млрд грн надходжень до державного бюджету.

Про це під час прес-конференції заявив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

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"Очікуємо, що від такої приватизації наступного року можна буде отримати близько 12 млрд грн. Ми вважаємо, що час для великої приватизації зручний", - сказав він.

При цьому міністр додав, що минулого тижня Кабінет Міністрів затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Що цьому передувало

Після оголошення в березні поточного року карантину через коронавірусну інфекцію, в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден в кінцевому підсумку так і не відбувся.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у 2021 році планується приватизувати три обленерго, п'ять теплоелектроцентралей, завод "Більшовик", Одеський припортовий завод, Об'єднану гірничо-хімічну компанію, "Президент Готель".

10 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, що в 2020 році завадило великій приватизації.

Держбюджет-2021

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дАЛ оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

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Автор: Дмитро Шварц