Уряд прийняв для цього всі необхідні рішення.

Борги по заробітних платах перед шахтарями державних шахт будуть погашені найближчим часом.

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Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Що стосується зарплати шахтарям - був проголосований відповідний законопроект, в середу уряд прийняв відповідні рішення щодо розподілу коштів, які планується отримати від "Укртранснафти" і "Укрнафти". 1,4 мільярда гривень, які передбачаються на виплату державної частини зарплати шахтарям, однозначно будуть виплачені протягом найближчого часу", - сказав він.

Що цьому передувало

26 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закони (реєстраційний номер 4119, 4120), що передбачають механізм врегулювання податкового боргу "Укрнафти".

Прийняття документів дозволить цього року спрямувати 1,4 мільярда гривень на виплату заборгованості шахтарям по зарплатах, а також понад 8 мільярдів гривень до Фонду боротьби з коронавірусом.

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Автор: Дмитро Шварц