'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштують долар і євро у пʼятницю

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, а євро – 45,45 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у пʼятницю, 21 березня, подешевшав на 3 копійки і становить 41,69 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також знизився на 20 копійок і складає 45,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,09 гривні, а євро – за курсом 44,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у пʼятницю складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 21 березня, подешевшав до 45,45 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 21 березня курс долара до гривні на рівні 41,54 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 45,00 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 32 копійки.

Готівковий курс долара в банках 21 березня знизився на 3 копійки і в середньому становить 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначив, що у другому кварталі ситуація на українському валютному ринку залишатиметься відносно стабільною. За його словами, монетарні заходи НБУ, що впливають на "міцність" гривні, знизять попит на валюту, а відтак Нацбанк може скоротити обсяг валютних інтервенцій для підтримки балансу між попитом і пропозицією.

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