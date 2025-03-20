Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,00 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 21 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,54 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня значно посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 45,00 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 32 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,55/41,58 грн/дол., а євро – 45,03/45,04 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 20 березня знизився на 2 копійки і в середньому становить 41,88 гривні за долар. Продати долар в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,28 гривні.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 13 копійок і складає 45,62 гривні за євро, а продати євро можна за курсом 45,00 гривні.

За словами голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова, у другому кварталі ситуація на українському валютному ринку залишатиметься відносно стабільною. Він зазначив, що монетарні заходи НБУ, що впливають на "міцність" гривні, знизять попит на валюту, а відтак Нацбанк може скоротити обсяг валютних інтервенцій для підтримки балансу між попитом і пропозицією.

Вас також можуть зацікавити новини: