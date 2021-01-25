У роботі онлайн-сесій візьмуть участь лідери світових держав, представники міжнародних організацій та великого бізнесу, а сам захід буде присвячений коронакризі.

Сьогодні, 25 січня, розпочинає щорічний давоський Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який цього разу відбудеться в онлайн-форматі з 25 по 29 січня.

Читайте такожСвітова торгівля опустилася до рівня 2008 року - СОТПро це повідомляється на сайті ВЕФ.

Зазначається, що в роботі онлайн-сесій візьмуть участь лідери світових держав, представники міжнародних організацій і великого бізнесу, а сам захід буде присвячений темі коронакризи.

Зокрема, в понеділок пройде сесія "відновлюючи економічне зростання" за участю голови КНР Сі Цзіньпіна, голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, міністра економіки та енергетики Німеччини Петера Альтмаєра, міністра економіки та фінансів Франції Брюно ле Мера та інших.

У наступні дні на форумі повинні виступити президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, голова МВФ Крісталіна Георгієва, а також низка інших світових діячів.

Зазначається, що оффлайн частина ВЕФ пройде в травні в Сінгапурі.

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Автор: Павло Степанець