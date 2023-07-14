Попереду ще голосування проекту в цілому, голосування в Сенаті, конференція палат та повторне голосування.

Палата представників Конгресу США відхилила поправки до оборонного бюджету на 2024 рік, що передбачали припинення або обмеження військової допомоги Україні.

Таку заяву зробила посол України в США Оксана Маркарова, зазначивши, що має бути ще голосування проекту в цілому, голосування в Сенаті, конференція палат та повторне голосування.

"На цьому етапі допомога Україні в цілому та програма USAI зокрема – збережена, центр передового досвіду збережений, ленд-ліз пропонується продовжити на рік і кластерні снаряди не заборонені", – зазначила Маркарова.

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Відхилено поправки

про видалення із закону положення про виділення $300 млн на допомогу Україні;

про заборону військової допомоги Україні;

про видалення із закону положення про створення Центру передового досвіду в Україні;

про вимогу до президента США представити Конгресу звіт, що містить стратегію участі США у війні в Україні;

про видалення розділу 1224 законопроекту про продовження повноважень ленд-лізу для України;

про заборону на продаж або передачу в Україну касетних боєприпасів або технологій, що стосуються касетних боєприпасів.

Допомога Україні від США

20 червня 2023 року США переоцінили вартість військової допомоги для України. Пентагон перерахував вартість військової допомоги для України. З'ясувалося, що за 2022 і 2023 фінансові роки Штати переоцінили вартість наданої військової допомоги на $6,2 млрд.це означає, що Пентагон зможе виділити Україні додаткову військову допомогу на цю суму до кінця поточного фінансового року.

29 червня 2023 року Україна отримала 1,2 млрд доларів від США і Фінляндії. Кошти передбачені на зарплати педагогів, пенсії та ряд соціальних виплат.

30 червня 2023 року перший заступник помічника міністра оборони США Тресса Штеффен Гюенов заявила про те, що Вашингтон буде підтримувати Україну до тих пір, поки Російська Федерація не виведе свої війська з української території.

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