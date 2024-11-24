Акції Tesla неухильно зростали після обрання Трампа.

Чистий капітал американського мільярдера Ілона Маска після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах сягнув історичного максимуму й склав 347,8 мільярда доларів.

Як пише Bloomberg, ці статки перевищують попередній рекорд бізнесмена, встановлений у 2021 році.

Зазначається, що це сталося завдяки зростанню акцій компаній Tesla і стартапу зі штучного інтелекту xAI, який оцінюють у 50 мільярдів доларів: акції Tesla зросли на 3,8%, а загалом з 4 листопада зафіксували зростання на 45%, це додало близько 350 млрд доларів ринкової вартості, Вартість xAI зросла більш ніж у два рази з моменту останнього збору грошей у травні.

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Наголошується, що саме перемога Дональда Трампа на виборах посилила інтерес інвесторів до бізнесів Маска. Крім того, SpaceX також готується до приватного продажу акцій, що збільшить її вартість до $250 млрд.

За даними Bloomberg, Маск тепер багатший за свій попередній максимум у 340,4 мільярда доларів, встановлений у листопаді 2021 року. Його статок, понад дві третини якого припадає на акції та опціони Tesla, зріс на 35% за день до виборів у США.

Участь Маска у кампанії Трампа

Ілон Маск став впливовою фігурою в оточенні Дональда Трампа та є досить близьким до новообраного президента. Однак деяких прихильників Трампа вже починає дратувати постійна присутність мільярдера в орбіті Трампа.

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