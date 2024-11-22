Бізнесмен зміг пройти найскладніший данж у грі менш ніж за 2 хвилини.

Чисто технічно, тепер Ілон Маск може написати у своєму резюме, що він - найкращий гравець у Diablo 4.

Маск поділився у своєму Twitter, що він зміг пройти ендгейм локацію Pit of Artificers із персонажем 150-го рівня за 1 хвилину 52 секунди, що є світовим рекордом. Бізнесмен обігнав минулого рекордсмена під ніком Resistance на 7 секунд.

Pit of Artificers - найпопулярніша локація у гравців в Diablo 4 для швидкісного проходження. Маск зміг пройти данж так швидко завдяки зламаному білду для персонажа, який дає змогу наносити ворогам буквально трильйони одиниць шкоди.

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Маск давно відомий своєю любов'ю до серії Diablo. На подкасті у Джо Рогана власник SpaceX шокував ведучого, коли заявив, що він посідає 19-те місце в топі найкращих гравців Diablo 4.

Також Маск пожартував, що розробники Diablo, Blizzard, повинні дати йому нагороду найкращого продавця місяця.

Раніше ми розповідали, що легендарний письменник хорорів Стівен Кінг залишив Twitter, який зараз належить Ілону Маску, через токсичність і грубість у соціальній мережі. Замість цього Кінг віддав перевагу Threads, аналогу Twitter від Марка Цукерберга.

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