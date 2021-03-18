Статки екс-президента США Дональда Трампа зменшилися до $2,3 млрд з $3 млрд на початок каденції.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Як пише видання, фінансові документи, інтерв'ю з колишніми керівниками і галузевими аналітиками, а також безліч судових спорів і розслідувань показують, які проблеми загрожують Трампу і його компанії.
Пандемія серйозно вдарила по офісних будівлях, готелях і курортах, а захоплення Капітолію США прихильниками Трампа зашкодило його відносинам з брокерами та кредиторами. Протягом наступних чотирьох років мають бути погашені позики на суму як мінімум $590 млн. За більш ніж половину з них Трамп поручився особисто.
За оцінкою Bloomberg, вартість комерційної нерухомості Трампа становить $1,7 млрд (на 26% менше, ніж станом на 2016 рік). На цей сегмент припадає близько трьох чвертей його стану.
"Лише деякі галузі в США постраждали настільки ж сильно за останній рік, коли співробітники зникли з офісних веж, а ділові райони перетворилися на міста-примари", — йдеться в матеріалі.
Економічна криза в США
- Загальний держборг США у 2018 році становив 78% ВВП.
- Станом на лютий 2019 року розмір державного боргу США встановив історичний рекорд, перевищивши позначку в $22,01 трлн.
- За час правління президента США Дональда Трампа Американський держборг виріс на $2,06 трлн з $19,95 трлн.
- 5 березня 2021 року бюджетне управління Конгресу оприлюднило прогноз, згідно з яким держборг США у 2021 році буде рекордним з часів Другої світової війни, а в наступні 30 років збільшиться вдвічі.
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