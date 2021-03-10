Заступник голови НБУ Катерина Рожкова підтвердила, що програла суд народному депутату Олександру Дубінському.

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Новому времени».

На уточнювальне запитання журналіста вона визнала: "Буквально днями ми отримали негативне рішення за нашим позовом. Суть позову була в тому, що пан Дубінський звинувачував керівництво Національного банку в змові з власниками банку "Радикал". І суть позову була в тому, що ми загалом проти цієї змови, звісно, там жодної змови не було. Ми отримали поки тільки резолютивну частину, немає ще повного рішення суду про це".

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Нагадаємо, що Нацбанк вимагав спростування інформації про те, що глава НБУ Яків Смолій і його заступник Катерина Рожкова організували "злочинну схему" з виведення банків з ринку за хабарі від їхніх акціонерів.

І все це було організовано для того, щоб виплатити компенсації акціонерам з держбюджету. У своєму розслідуванні Олександр Дубінський навів приклад виведення з ринку "Радикал Банку" у 2015 році та виплату компенсації в розмірі 128 млн грн бізнесменові Сергію Курченку.

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Автор: УНІАН