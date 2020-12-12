Виділені кошти допоможуть Україні профінансувати нагальні заходи у сфері соціального захисту з подолання наслідків пандемії COVID-19.

Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні позики в розмірі 300 млн доларів для посилення захисту малозабезпечених сімей.

Про це повідомляє прес-служба Світового банку.

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"Додаткове фінансування зміцнить надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям через відповідну державну програму соціальної допомоги з метою недопущення потрапляння 1 млн громадян України за межу бідності внаслідок пандемії COVID-19", - сказано у повідомленні.

За прогнозами Світового банку, через наслідки пандемії рівень бідності в Україні може зрости на 4%, сягнувши до кінця 2020 року близько 23%. Виділені кошти допоможуть Україні профінансувати нагальні заходи у сфері соціального захисту з подолання наслідків пандемії COVID-19, які передбачають екстрені грошові виплати тим громадянам і домогосподарствам, які втратили роботу чи джерела доходу внаслідок пандемії. Виплати сім’ям з низьким рівнем доходу здійснюватимуться за діючою програмою державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Крім того, позика підтримає зміцнення системи соціального захисту в Україні у наступні роки. За оцінками Світового банку, 60% громадян України, що знаходяться на межі бідності через економічні наслідки пандемії, наразі не є отримувачами соціальної допомоги за жодною з існуючих програмам соціального захисту.

Раніше стало відомо, що Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на закупівлю вакцин від COVID-19 і медичного обладнання.

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Автор: Богдан Слуцький