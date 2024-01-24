Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" змінився.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 24 січня, подешевшав на 5 копійок - до 38,00 грн за долар (з 38,05 грн у вівторок).

Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,70 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,70 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і становить 41,67 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 24 січня, залишився на рівні вчорашнього показника – 38,15 грн за долар в середньому.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,70 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні при цьому подорожчав на 4 копійки - до 38,20 грн/долар (продати долар можна за 38,10 грн). Курс євро в обмінниках подешевшав на 5 копійок, до 41,70 грн/євро (курс продажу - 41,55 грн/євро).

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