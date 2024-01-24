Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 40,88 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 24 січня, залишився на рівні вчорашнього показника – 38,15 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,70 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,88 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні при цьому подорожчав на 4 копійки – до 38,20 грн/долар (продати долар можна за 38,10 грн). Курс євро в обмінниках подешевшав на 5 копійок, до 41,70 грн/євро (курс продажу - 41,55 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 24 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,45 грн/дол., таким чином, гривня не змінилася в ціні, порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 40,69 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок порівняно з попереднім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 23 січня, подешевшав на 5 копійок – до 38,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж подешевшав на 10 копійок і становив 41,70 грн за євро.

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