Величезні комісії з'явилися після конвертування рублів в іноземну валюту.

Клієнти "Тінькофф банку", які наприкінці лютого обміняли рублі на долари через "проміжну" конвертацію в британський фунт, повідомили про списання мільйонної комісії.

Про це повідомляє Forbes.

За інформацією видання, банк проводив списання у вигляді "комісій за операцію" через "безпідставне збагачення". Зокрема, на рахунках п'ятьох таких клієнтів з'явився борг від 1 до 29 мільйонів рублів. Загалом зі списаннями зіштовхнулися близько 180 людей, деякі з них поскаржилися на дії організації у Банк Росії.

Один з ошуканих клієнтів банку розповів, що розмір списань відповідав прибутку, отриманому на операціях з валютою. При цьому у тих, хто мав доларові рахунки, списали долари. Інші отримали списання з рублевих рахунків у перерахунку "за найбільш невигідним курсом", розповів він.

Клієнти досі не можуть дізнатися, як банк підрахував розмір "безпідставного збагачення", оскільки застосунок "Тінькофф" не дозволяє замовити виписку з рахунків.

Усі клієнти повинні погасити заборгованості упродовж 25 днів. У листі клієнтам банк також повідомив, що вони "скористалися вразливістю у роботі алгоритму розрахунку крос-курсів валют" та "робили багаторазові перекази між валютними рахунками для особистого неправомірного збагачення".

Банк погрожує клієнтам судом, адже "в умовах високої волатильності на фінансових ринках такі дії можуть розцінюватися як дестабілізація фінансової системи Росії та курсу рубля".

Представник банку заявив Forbes, що всі матеріали щодо тих, хто отримав необґрунтований дохід, передані в "компетентні органи". Інших деталей у банку не розкрили.

Як повідомляв УНІАН, у Росії досі після вторгнення в Україну в обмінниках немає долара, але громадяни РФ радіють падінню офіційного курсу "зеленого".

Так, офіційний курс долара впав до позначки нижче 90 рублів, хоча на звичайних росіян це ніяк не вплинуло.

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