Україна прагне узгодити з американською стороною низку питань.

На цьому тижні українська делегація вирушить до США для переговорів щодо угоди про важливі природні ресурси України. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко у мережі Х.

"Цього тижня Україна відправить делегацію до Вашингтона для продовження переговорів щодо укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів. Цей діалог відображає стратегічні інтереси обох країн та нашу спільну прихильність до побудови міцного, прозорого партнерства", - написала Свириденко.

За її словами, до складу делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

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"Ми прагнемо узгодити питання відбору проектів, правової бази та механізмів довгострокового інвестування", - додала міністерка.

Угода про українські ресурси – головні новини

Наприкінці березня американська сторона передала Україні проєкт угоди про надра, в якому передбачається контроль США над усіма українськими надрами. Але там немає жодної згадки про гарантії безпеки для України. Втім, документ не фінальний і буде дискутуватися в уряді та між двома сторонами – США і Україна.

Аналітики звернули увагу, що в такому вигляді угода заблокує Україні шлях до Євросоюзу. У свою чергу, президент Володимир Зеленський публічно заявив, що угода зі США не повинна стати на заваді українській євроінтеграції.

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