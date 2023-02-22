Доходи банків зросли на 55% порівняно з січнем 2022 року, витрати – на 35%.

Прибуток українських банків у січні 2023 року зросла більш ніж удвічі порівняно з січнем 2022 року.

Як повідомила прес-служба Національного банку, доходи банків зросли на 55% порівняно з результатом січня 2022 року і склали 38,7 млрд грн.

"14,7 млрд грн чистого прибутку отримали платоспроможні банки в січні 2023 року, що в 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року – 7,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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Витрати банків збільшилися на 35% - до 24 млрд грн.

Прибуток банків під час війни

Станом на 26 грудня 2022 року війна обрушила прибуток українських банків у п'ять разів. У той час як за 10 місяців у 2021 році банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 року - 11 млрд грн.

З 67 банків в Україні майже третина - 21 банк - завершили період зі збитками в 19 млрд грн. Загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд грн.

Частки банків з іноземним капіталом скоротилися з 31% до 26,1%, а банки з приватним капіталом - з 18% до 11,6% у 2022 році.

З 16 банків з іноземним капіталом тільки 9 вийшли в плюс за результатами десяти місяців роботи. Загальний прибуток цієї групи фінустанов становить 7,9 млрд грн. Загальний прибуток банків з приватним капіталом з позитивним балансом за 10 місяців склав 3,46 млрд грн.

За підсумками 2022 року платоспроможні українські банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн роком раніше.

Станом на 1 січня 2023 року з 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими і отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% станом на 1 січня 2022 року.

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