Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що у фіксованого курсу є свої недоліки, особливо в довгостроковій перспективі.

На тлі введення НБУ гнучкого курсу, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив про те, що з самого початку повномасштабної війни регулятор говорив про те, що фіксація курсу — це тимчасове явище.

Таку заяву Гелетій зробив в інтерв'ю виданню "Мінфін", зазначивши, що фіксований курс в той момент допоміг уникнути паніки на валютному ринку, стримати інфляційний тиск та стабілізувати очікування.

"З цими завданнями ми впоралися. Однак, у фіксованого курсу є свої недоліки, особливо в довгостроковій перспективі. Українці добре пам'ятають кризи 2008-2009 і 2014-2015 років. Значною мірою, вони були викликані зовнішніми факторами. Однак, тривала фіксація курсу, що передувала цим кризам, тоді значно посилила негативні наслідки для економіки", - зазначив Гелетій.

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Він також зазначив, що перехід НБУ до режиму керованої гнучкості — це, певною мірою, запобіжний захід.

"Таким чином ми мінімізуємо ризик негативних сценаріїв у майбутньому. У той же час, ми посилимо адаптивність і стійкість економіки", - заявив Гелетій.

"Ми вважаємо, що всі передумови для контрольованого впровадження курсової гнучкості сформувалися. Ще в липні ми опублікували стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. У цьому документі були визначені передумови для переходу до етапу керованої гнучкості курсу", - зазначив Гелетій.

Він також нагадав, що перший фактор — це стійке зниження інфляції і поліпшення очікувань. "Тут є прогрес, який ми навіть не прогнозували на початку року. Інфляція в річному вимірі зараз нижче 8%, очікування помітно покращилися", - сказав Гелетій.

За його словами, другий фактор — високий рівень міжнародних резервів і міжнародна підтримка. "Тут, знову ж таки, ми йшли з випередженням. Наші резерви зараз перевищують $40 млрд, такого рівня у нас ніколи не було до війни. Очікується, що фінансова підтримка буде значною і в наступному році", - зазначив Гелетій.

Третій фактор - стійка ситуація на валютному ринку. "Нам вдалося мінімізувати різницю між офіційним і готівковим курсом, стабілізувати курсові очікування і знизити попит домогосподарств на валюту. У підсумку, обсяги валютних інтервенцій в цьому році теж менше, ніж ми планували", - заявив Гелетій.

Він також зазначив, що четвертий фактор - привабливість гривневих активів, а п'ятий - параметри фінансової стабільності. "Тут, в принципі, особливих проблем і не було, адже банківський сектор був і залишається надзвичайно стійким. За весь час війни ми не бачили ніяких проблем з проведенням платежів, поверненням депозитів. Отже, всі передумови склалися. Макроекономічна ситуація значно краща, ніж очікували не тільки ми, а й більшість економічних експертів та організацій. Здатність НБУ балансувати валютний ринок більш ніж достатня, а гривневі активи є хорошою альтернативою валюті", - зазначив Гелетій.

"Тому ми вважаємо, що впровадження керованої курсової гнучкості не стане додатковим шоком для економіки. Вона стане додатковим інструментом Національного банку для підвищення адаптивності фінансового ринку та економіки до змін у зовнішніх і внутрішніх умовах. Тобто зробить економіку більш стійкою, як у воєнний час, так і в період післявоєнного відновлення", - сказав заступник голови НБУ.

Гнучкий курс

З 3 жовтня 2023 року Нацбанк запровадив гнучкий курс. Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24 лютого 2022 року. При поточному режимі НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку і залишатися ключовим гравцем на ньому.

НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидві сторони: рости і знижуватися. Крім того, НБУ буде істотно обмежувати курсові зміни, не допускаючи як значного ослаблення гривні, так і істотного зміцнення.

Офіційний курс при режимі керованої гнучкості буде визначатися операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. У той же час курс на тих сегментах ринку, де мають можливість купувати і продавати валюту громадяни, буде встановлюватися за тими ж правилами, що і останні півтора року - мова йде як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

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