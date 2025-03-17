Денис Шмигаль зазначив,що таке рішеннея Євроосоюзу допоможе посилити стійкість України.

Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні 3,5 мільярда євро в межах ініціативи Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, цей вагомий ресурс допоможе посилити стійкість держави. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні та важливі для людей бюджетні видатки.

"Дякуємо партнерам за допомогу, яка нас зміцнює та веде вперед. Розраховуємо на швидке надходження коштів. Разом забезпечимо майбутнє миру і безпеки в Європі", - зазначив Шмигаль.

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Міжнародна допомога Україні – останні новини

За підсумками березневого саміту лідери Євросоюзу заявили, що у цьому році ЄС надасть Україні допомогу обсягом 30,6 мільярда євро. Зазначається, що виплати в рамках Ukraine Facility сягнуть 12,5 мільярда євро, а виплати в рамках ініціативи країн "Великої сімки" ERA, отримані від заморожених російських активів, становитимуть 18,1 мільярда євро.

7 березня стало відомо, що кілька держав-членів Європейського Союзу зобов'язались надати Україні додаткові 15 мільярдів євро. Всього з 2022 року Київ отримала від ЄС підтримки на 135 мільярдів євро.

Член ради Національного банку України Василь Фурман повідомив, що у 2025 році Україна отримає близько 38 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги.

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