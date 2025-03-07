З 2022 року Україна отримала від ЄС підтримки на 135 млрд євро.

Кілька держав-членів Європейського Союзу зобов'язались надати Україні додаткові 15 мільярдів євро. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської Ради Антоніу Кошта сказав на пресконференції за підсумками неформального саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

"Ми з першого дня з Україною. Ми вже надали 135 млрд євро на підтримку України з 2022 року. Наша підтримка є непохитною, якщо війна продовжиться у будь-якому майбутньому – у мирних переговорах, у відбудові, і у вступі в ЄС", – сказав Кошта.

При цьому, як запевняє президент Євроради, в ЄС налаштовані збільшити підтримку України.

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"Негайно країни-члени можуть збільшити їхню підтримку завдяки збільшенню фінансових можливостей. Кілька країн-членів вже оголосили, що зобов'язалися виділити до 15 млрд євро", – відзначив Кошта.

Він додав, що сьогодні лідери ЄС доручили Європейській комісії терміново працювати над подальшими ініціативами з метою задоволення нагальних військових і оборонних потреб України.

"У той же час, ми готуємося підтримувати Україну на той момент, коли вона вирішить брати участь у переговорах, щоби допомогти досягнути позитивного результату, а це означає – справедливий і тривалий мир", – резюмував Кошта.

Євросоюз і Україна: останні новини

Як повідомляв УНІАН, лідери Євросоюзу за підсумками саміту заявили, що у 2025 році ЄС надасть Україні допомогу обсягом 30,6 млрд євро. Очікується, що виплати в рамках ініціативи Плану України (Ukraine Facility) сягнуть 12,5 млрд євро, а виплати в рамках ініціативи країн "Великої сімки" ERA, отримані від заморожених російських активів, становитимуть 18,1 млрд євро.

На додаток до коштів, вже виділених для України на цей рік, лідери ЄС вітають готовність країн-членів терміново активізувати зусилля із задоволення нагальних воєнних і оборонних потреб України, особливо відносно постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, проведення необхідного навчання і оснащення українських бригад, а також задоволення інших потреб.

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