Водночас, за даними Держстату, середня зарплата в листопаді 2021 року в Україні становила 14 тис. 282 грн (510 доларів).

Середньомісячний дохід українців, які працюють онлайн-продавцями на міжнародних онлайн-майданчиках, за липень-вересень 2021 року склав 3 тис. 290 дол., що на 25% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це йдеться в дослідженні платіжної платформи Payoneer про доходи онлайн-продавців, що заробляють на міжнародних e-commerce майданчиках (Amazon, eBay та інших).

"Мільйони продавців з усіх куточків світу заробляють на міжнародних онлайн-майданчиках на кшталт Amazon, eBay, etsy та інших. Українці - активні учасники процесу. З третього кварталу 2019 по третій квартал 2021 середній дохід українського селлера збільшився на 25%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед українців, які заробляють на міжнародних ринках, онлайн-продавці отримують найбільше. Так, за липень-вересень їхній середній дохід склав 9 тис. 860 доларів.

"Найбільше серед п'яти великих міст України за 3 квартал 2021 заробили львівські продавці - 13 тис. 390 дол., на другому місці кияни - 12 тис. 550 дол. За той же період одесити отримали в середньому 10 тис. 940 дол. Середній дохід харківських продавців за липень-вересень 2021 склав 8 тис. 550 дол., а дніпровських - 8 тис. 320 дол.", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїнці не дозволяють собі мати двох і більше дітей через економічні причини – НАНЯк повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2021 року зросла, у порівнянні з листопадом 2020 року, на 19,2% - до 14 тис. 282 грн (510 доларів).

Середня заробітна платня в Україні у 2022 році, за даними Міністерства економіки, може досягти 15 тис. 778 грн, що еквівалентно майже 600 доларам.

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