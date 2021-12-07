У жовтні 2021 року середня зарплата в Україні становила 14 тис.грн (525 дол.).

Середня заробітна платня в Україні в 2022 році може досягти 15 тис.778 грн, що еквівалентно майже 600 доларам.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

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При цьому, згідно з оприлюдненими даними, в 2023 році місячна зарплата середньостатистичного українця може зрости до 17 тис.425 грн (657 доларів), а в 2024 році повинна досягти 19 тис. 258 грн (726 доларів).

Середня номінальна зарплата:

За даними соціологічного опитування "покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис. 345 грн.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в серпні 2021 року зросла у порівнянні з серпнем 2020 року на 22,3% - до 13 997 грн.

2 вересня 2021 року Уряд України змінив порядок розрахунку середньої зарплати.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2021 року зросла, у порівнянні з вереснем 2020 року, на 18,7% – до 14 тис.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2021 року зросла у порівнянні з жовтнем 2020 року, на 15,4% - до 14 тис. 045 грн.

Автор: Богдан Слуцький