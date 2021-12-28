Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в листопаді 2021 року зросла, у порівнянні з листопадом 2020 року, на 19,2% - до 14 тис.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
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При цьому, у порівнянні з жовтнем 2021 року, розмір середньої номінальної зарплати в листопаді збільшився на 1,7%.
Реальна заробітна плата в листопаді 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилася на 8%.
У Держстаті зазначили, що середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні в листопаді була у 2,4 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 6 тис.грн.
Найнижча середня зарплата зафіксована в Чернівецькій області - 11 тис. 340 грн, а найвища - в Донецькій-14 тис. 809 грн.
Показник середньої зарплати в Києві за підсумками листопада склав 21 тис.
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.
Середня номінальна зарплата:
- Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.
- Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис. 345 грн.
- Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в серпні 2021 року зросла у порівнянні з серпнем 2020 року на 22,3% - до 13 997 грн.
- 2 вересня 2021 року Уряд України змінив порядок розрахунку середньої зарплати.
- Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2021 року зросла, у порівнянні з вереснем 2020 року, на 18,7% – до 14 тис.
- Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2021 року зросла у порівнянні з жовтнем 2020 року, на 15,4% - до 14 тис. 045 грн.