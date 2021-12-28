Реальна заробітна плата за рік зросла на 8%.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в листопаді 2021 року зросла, у порівнянні з листопадом 2020 року, на 19,2% - до 14 тис.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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При цьому, у порівнянні з жовтнем 2021 року, розмір середньої номінальної зарплати в листопаді збільшився на 1,7%.

Реальна заробітна плата в листопаді 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилася на 8%.

У Держстаті зазначили, що середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні в листопаді була у 2,4 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 6 тис.грн.

Найнижча середня зарплата зафіксована в Чернівецькій області - 11 тис. 340 грн, а найвища - в Донецькій-14 тис. 809 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками листопада склав 21 тис.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна зарплата: