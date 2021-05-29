Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що зарплати громадян за рік зросли на 20%.

Економіка України почала відновлюватися після кризи, викликаної пандемією COVID-19.

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У 2021 році ми маємо закласти надійний фундамент, аби українська економіка зростала випереджаючими темпами в наступні роки. При цьому вже в перші чотири місяці цього року ми фіксуємо позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи", - зазначив він.

Так, за словами Шмигаля, зростання промисловості у квітні, через ефект низької бази, прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). Водночас за перші 4 місяці цього року промисловість зросла на 1,5% (проти 4-х місяців 2020). Найшвидше зростання спостерігається в хімічній промисловості, а також у виробництві меблів. Машинобудування за 4 місяці зросло на 6,5%.

Також, як зазначив очільник уряду, фіксується покращення споживчих настроїв населення. За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, додав Шмигаль, зростання споживання корелюється і з фактором зростання середніх зарплат в країні. Так, середня номінальна зарплата українців за квітень 2021 року була на 30% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року. Якщо враховувати зростання цін (інфляцію), то зарплати за рік зросли на 20%.

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«Експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%. В першому кварталі 2021 року основні ринки для наших товарів — це КНР (14,2% від всього експорту), Польща (7,6%), Туреччина (6,4%). За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема в країни Африки та Південної Америки. Відбувається постійна підтримка експортерів через нові державні продукти та формати», - додав Шмигаль.

За його даними, фінансові результати українських підприємств в І кварталі 2021 року - одні з найкращих за останні 5 років.

«Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування склав 166 млрд грн прибутку в порівнянні з 4,9 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року. Частка збиткових підприємств скоротилася до 27,8% від загального числа наявних великих і середніх компаній (це найнижчий показник в І кварталі за останні 5 років)», - повідомив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України у січні-лютому поточного року, за даними Мінекономіки, скоротився на 2,8%.

У квітні Нацбанк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

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Автор: Леся Лещенко