Ця монета - одна з найрідкісніших в Україні.

В Україна продають рідкісну монету номіналом в 1 копійку, яка має ряд незвичайних особливостей. За таку монетку нумізмати вже готові віддати 15 тисяч гривень.

Ставки на лот, який з'явився на аукціон, зростають.

Так, продавець з Львівської області виставив на торги рідкісну монету - 1 копійку, яка була викарбувана в 1992 році. Її особливість - в декількох "вадах".

Відео дня

1 копійка 1.35 АА відрізняється від інших монет такого ж номіналу як аверсом, так і реверсом. На реверсі у такої монети можна помітити тонкі букви і дрібні ягоди, при порівнянні з іншими копійками такого ж номіналу різниця буде очевидною. У другій гроні ягід можна помітити, що вони утворюють собою прямокутний трикутник.

На реверсі рідкісної монети можна помітити, що верхівки дубового листя з обох сторін ступінчасті, а зерна нібито "замкнуті" і акуратно окреслені. Монета має гладкий гурт. У коментарях нумізмати відзначають, що у них немає ніяких питань до справжності монети і вони не сумніваються в її цінності.

Незвичайні монети в Україні: що можна знайти в скарбничці

Нумізмати "полюють" за рідкісними монетами, які на перший погляд можуть здатися нічим не примітними. Так, брак на монеті може принести чимало грошей. За монету номіналом в 1 гривню нумізмати можуть заплатити 15 тисяч. Однак вона повинна мати особливість. Наприклад, якщо при карбуванні вона стала "перевертнем" - аверс і реверс нанесені з поворотом на 180 градусів.

А прості, здавалося б, 10 копійок продавали майже за тисячу доларів. Автор стверджував, що вона насправді була заготівлею для монети номіналом в 1 копійку.

Вас також можуть зацікавити новини: