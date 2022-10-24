Багато хто може навіть не звернути увагу на таку монетку.

В Україні нерідко знаходять рідкісні монети, які коштують чималих грошей. По-справжньому цінні монетки можуть легко загубитися серед звичайного дріб'язку. Наприклад, 1 гривня через брак при карбуванні може коштувати навіть 15 тисяч.

Відповідний лот з'явився на аукціон Violity.

Так, продавець з Чернігівської області виставив на продаж монету номіналом в 1 гривню, яка була викарбувана в 2005 році. Особливість лота в тому, що вона має брак. При карбуванні вона стала "перевертишем" - аверс і реверс нанесені з поворотом на 180 градусів.

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Монета трохи "затерлася". Судячи з усього, вона була в побуті, поки один з її власників не помітив незвичайний брак. Продавець зазначив, що монету він не реставрував. Свій лот він оцінив у 15 тисяч гривень. За продажем монети вже стежать понад 30 осіб, тобто вона цікава для нумізматів.

Рідкісні монети: як знайти "скарб" у своїй скарбничці

В Україні нерідко продають монети, які на перший вигляд можуть здаватися звичайними, але мають унікальні особливості і коштують чималих грошей. Наприклад, нумізмати продають монету номіналом в 10 копійок. Через її особливості - розбіжності штампа із заготівлею - власник готовий віддати копійку майже за тисячу доларів.

А 5 копійок, яку ще називають "хуліганкою", продають за 27 тисяч гривень.

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