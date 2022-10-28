Вся справа в тому, що у монети два аверси і немає реверсу.

В Україні знайшли монету з рідкісним дефектом. Саме через унікальний брак монета номіналом в 50 копійок коштує 5 тисяч 100 гривень.

Свою знахідку продавець вже виставив на аукціон.

Так, власник монети з Коростеня Житомирської області. Він запропонував нумізматам цікавий лот-монету з двома аверсами і без реверсу. Незвичайну монету власник оцінив у 5 тисяч 100 гривень.

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Власник зазначає, що він не реставрував лот. Монета була викарбувана у 1996 році. У коментарях нумізмати вже запитали у автора лота, чи справжня та оригінальна монета. Продавець зазначив, що це не підробка і монета оригінальна.

Лот викликав інтерес серед нумізматів. Всього за день ним зацікавилися вже майже 50 осіб. Аукціон закінчується вже 29 жовтня.

Незвичайні монети в Україні

В Україні можна нерідко знайти незвичайну монету серед звичайного дріб'язку. Так, через унікальний брак монета номіналом в 1 гривню може коштувати 15 тисяч.

Також в Україні можна продати 2 копійки за тисячі гривень. Особлива монетка може легко загубитися серед звичайного дріб'язку в скарбничці. Чималі гроші може принести і 5-копійчана монета. За незвичайний екземпляр нумізмати готові віддати навіть 27 тисяч гривень.

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