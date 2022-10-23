Власник стверджує, що монета зроблена з нержавіючої сталі без дефектів у 2004 році.

В Україні продають монету номіналом в 10 копійок. Через її особливість - розбіжність штампа із заготовкою - власник готовий віддати копійку майже за тисячу доларів.

Відповідне оголошення розміщене на сайті Violity.

Автор оголошення стверджує, що монета номіналом 10 копійок насправді була заготовкою для монети з номіналом 1 копійка. Такий унікальний збіг зробив її надзвичайно дорогою: за монету просять 29 тисяч гривень (близько 985 доларів за нинішнім курсом валют).

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Власник стверджує, що монета зроблена з нержавіючої сталі без дефектів у 2004 році, а її вага становить 1,47 гр. Наголошується, що реставрація монети не проводилася.

Проте у коментарях під лотом деякі колекціонери засумнівалися в оригінальності монети, тому попросили, аби консультант сайту-аукціону перевірив її. Той підтвердив справжність.

Зараз за лотом стежить сотня колекціонерів. Однак саме оголошення розміщене на сайті ще з січня 2022 року.

Рідкісні монети в Україні

Зазначимо, що в Україні часто продають рідкісні монети. Раніше УНІАН писав, що в Україні продали монету за майже 3 тисячі доларів. Така вартість обумовлюється незвичайними особливостями й датою виготовлення.

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