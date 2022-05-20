За останні місяці відкрито більш ніж 20 тис. нових ФОПів.

Кількість вітчизняних підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася з початку війни з 32% до 17%.

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дерегуляція, зменшення податків, кредити під 0%, допомога з логістикою - усе це дозволило значній частині бізнесу повернутися до роботи. Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася майже вдвічі, порівняно з початком воєнних дій - з 32% до 17%. За останні місяці відкрито більш ніж 20 тис. нових ФОПів. Це фактично відповідає показникам 2021 року", - сказав він.

Шмигаль розповів, що понад 215 тис. підприємств обрали перехід на нову податкову систему, за якою ставка становить лише 2%. Це понад 44 тис. юридичних осіб та 173 тис. фізичних осіб-підприємців.

"Завдяки розширенню програм кредитування під 0% ми спостерігаємо суттєве зростання обсягів кредитування, в тому числі на інвестиційні цілі. З 24 лютого цього року майже 6 тис. бізнесів по всій країні скористалися цією програмою, а загальна сума кредитування склала 20,5 млрд грн", - додав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Monobank запустив інтернет-еквайринг для всіх видів бізнесу.