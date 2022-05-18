Російські окупанти намагаються ці підприємства приєднати до так званої "ДНР".

На території Донеччини загарбники захоплюють стратегічні підприємства та фінансові установи, крадуть все цінне з сейфів та терміналів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому на тимчасово окупованих територіях Донеччини російські окупанти намагаються ці підприємства приєднати до так званої "ДНР". "Для цього "Державний комітет оборони ДНР" під головуванням Пушиліна прийняв рішення про "націоналізацію" стратегічних підприємств. Під цю процедуру підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах", - повідомляє розвідка.

В повідомленні сказано, що також окупанти намагаються налагодити роботу критично важливих закладів інфраструктури, відряджаючи на них "перевірені кадри". При цьому в розвідці зазначають, що масова мобілізація, проведена владою "ДНР", спричинила гострий дефіцит співробітників на більшості об’єктів тимчасово окупованих територій. Зокрема, керівництво "Донецької залізниці" звернулось до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати їхніх співробітників для виконання невідкладних заходів з ремонту та обслуговування залізничної інфраструктури. "Натомість "влада ДНР" за відсутності мобілізаційного ресурсу відправляє на війну не тільки співробітників стратегічних підприємств, але й студентів закладів вищої освіти, людей з хронічними хворобами та навіть інвалідів", - зазначає ГУР МОУ.

В повідомленні сказано, що в межах політики економії фінансових ресурсів, донецькі "керманичі" зменшують для "мобілізованих" заробітну плату за основним місцем роботи - працедавцям дозволили нараховувати їм так званий "голий" оклад без жодних надбавок та премій. Що значно менше від звичного середньомісячного заробітку.

Раніше підконтрольний Росії ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявив, що російські загарбники мають намір знести завод "Азовсталь", який вони посилено бомбили кілька місяців.

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