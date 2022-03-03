Оплата товарів та послуг готівкою є додатковим фактором небезпеки для кожного, зазначили в фінустановах.

Найбільші українські банки - "Ощадбанк", "ПриватБанк" і "Райффайзен Банк" оголосили про спільну ініціативу щодо екстреної підтримки вітчизняного ринку безготівкових розрахунків в умовах воєнного стану.

Про це повідомили прес-служби банків.

"Заради безпеки кожного українця провідні оператори кешлес ринку закликають український бізнес, всі торгові підприємства на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками. Сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, оплата яких готівкою є додатковим фактором небезпеки для кожного", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі банками впроваджуються особливі пільгові умови роботи еквайрингу. Для клієнтів цих банків - торговців, які приймають банківські картки, будуть скасовані еквайрингові комісії. Такі особливі умови еквайрингу діятимуть до кінця березня з можливою пролонгацією в залежності від ситуації в країні.

"Максимальна безпека кожного українця є для нас головним пріоритетом, й використання сучасної платіжної інфраструктури, відмова від готівки є найкращим кроком для цього. Ініціатива є відкритою для міжнародних платіжних систем, всіх банків, рітейлерів та інших зацікавлених сторін", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що "Ощадбанк" у зв’язку із введенням на території України воєнного стану запроваджує кредитні канікули для клієнтів-фізичних осіб з 1 березня по 31 травня 2022 року за всіма кредитними продуктами.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Офісі президента закликали українців розраховуватись по можливості банківськими картками, а не готівкою, оскільки зараз готівку складно перевозити по країні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ вдерлася на українську територію. Пізніше Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану.

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