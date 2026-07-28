Айсберг раптово перекинувся неподалік від міста в Гренландії (відео)

Відео, на якому видно, як айсберг перевернувся, швидко поширилося в соціальних мережах, викликавши великий інтерес у користувачів.

Мешканці міста Ілуліссат у Гренландії стали свідками рідкісного природного явища. Біля самого узбережжя раптово перевернувся величезний айсберг, а момент його перекидання вдалося зняти на відео.

Як пише hvg, після перевертання над водою опинилася та частина крижаної брили, яка до цього перебувала під поверхнею. Подібні події трапляються, коли через танення або зміну розподілу маси айсберг втрачає стійкість і змінює положення.

Інцидент стався неподалік від льодовикового фіорду Ілуліссат, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про постраждалих або будь-які руйнування не повідомляється.

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Льодовиковий фіорд розташований на західному узбережжі Гренландії приблизно за 250 кілометрів на північ від Полярного кола. Цей регіон вважається одним із найактивніших місць утворення айсбергів у світі та представляє великий інтерес для вчених, які вивчають зміни клімату.

Щоб краще відстежувати вплив глобального потепління на льодовиковий щит Гренландії, фахівці оснащують деякі айсберги GPS-маяками. Це дозволяє спостерігати за їхнім переміщенням та зміною форми. Крім того, для аналізу отриманих даних дослідники дедалі активніше використовують штучний інтелект.

Гігантський айсберг відкрив "мегагніздо" у вічному холоді – що відомо

Після відколу гігантського айсберга A68 вчені вперше змогли дослідити ділянку морського дна, яка тисячі років була прихована під льодовиком. У морі Уедделла вони виявили понад тисячу круглих гнізд антарктичної крижаної риби. Дослідження показало, що самці охороняють ікру кілька місяців, а незвичайне розташування гнізд допомагає захищати потомство від хижаків.

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