Загалом громадяни задекларували 474 млрд грн доходів, що на 93,5 млрд грн більше, ніж у минулому році.

За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії, понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами, що на 1,3 тисячі більше, ніж торік. Сумарно вони задекларували 254 млрд грн. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

При цьому, за його словами, загалом громадяни задекларували 474 млрд грн доходів, що на 93,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Водночас кількість декларантів зменшилась до 363 тисяч - це -22%.

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"Ймовірно, частина просто змінила країну проживання - і більше не фігурує в українській статистиці", - додав Гетманцев.

Доходи й податки в Україні - що відомо

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко повідомив, що у 2024 році українці загалом подали понад 170 тисяч декларацій. За результатами декларування, громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) 8,1 млрд гривень та військового збору - понад 1,5 млрд гривень.

Раніше Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, які отримані через цифрові платформи. Він передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka тощо.

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