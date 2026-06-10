Долар і євро різко злетіли: курс валют в Україні 10 червня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,58 грн, а євро – 51,53 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 10 червня, зріс на 25 копійок і складає 45,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 43 копійки і становить 52,28 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,53 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,30 грн/євро, а курс продажу - 52,00 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 10 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,84 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася одразу на 33 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 9 червня – 44,51 грн/дол.).

Щодо євро гривня також значно послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,90 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 55 копійок.

Ффінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, щор курс долара в Україні цього тижня може продовжити зростання на тлі зміцнення американської валюти на світових ринках, тоді як євро ризикує опинитися під тиском після різкого падіння щодо долара. За базовим сценарієм, готівковий долар перебуватиме в межах 44,25–44,75 грн, а готівковий євро – 51,25–51,75 грн.

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