Долар б’є рекорди та наближається до 45 гривень: офіційний курс валют на середу

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,90 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 10 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,84 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася одразу на 33 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 9 червня – 44,51 грн/дол.).

При цьому, згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також значно послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,90 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 55 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,94/44,98 грн/дол., а до євро - 52,02/52,06 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 9 червня зріс на 31 копійку і складав 44,90 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,35 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок і становив 51,85 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,10 гривні за євро.

Воднчас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 30 копійок і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складав 51,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: