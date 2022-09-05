Місто планує подати заявку на участь у конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного АТ "Банк СІЧ".

Влада столиці планує створити муніципальний банк Києва на базі банку "Банк СІЧ".

Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

"Місто інвестує в банк для створення на його базі муніципального банку Києва - для подальшого його перетворення в універсальний фінансовий інструмент міста. Муніципальний банк - це найкращий і надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста та економіки в цілому", – зазначив Поворозник.

Відео дня

За його словами, муніципальний банк – це оптимізація фінансів міста і значна економія коштів громади.

"На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати та виконує всі свої зобов'язання, можна придбати за менші кошти та не очікувати півтора-два роки, які необхідні для створення нового банку. Для міста придбання наявного банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку буде коштувати в рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках", – сказав перший заступник голови КМДА.

Поворозник підкреслив, що для держави продаж банку КМДА є найоптимальнішим рішенням у поточній ситуації, що має вагомі соціальні та економічні переваги: з'явиться можливість зберегти робочі місця, виконувати в повному обсязі зобов'язання перед бізнесом і вкладниками банку.

"Банк СІЧ":

На початку серпня правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк СІЧ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором термін своїх зобов'язань перед НБУ за кредитами рефінансування через нестачу коштів.

"Банк СІЧ" заснований у 2011 році. Акціонерами банку виступають фізичні особи-громадяни України. Банк має відділення практично у всіх регіонах України.

Вас також можуть зацікавити новини: