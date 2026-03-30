Найбільша економіка Євросоюзу відмовляється від деяких монет

За даними опитувань, більшість німців поділяють цю позицію.

Німеччина планує відмовитися від монет в 1 та 2 центи. Німецький федеральний банк запропонував закріпити у законі правило округлення.

Як пише Аusnews.de, у разі прийняття ініціативи, при оплаті готівкою підсумкова сума автоматично округлятиметься до найближчих 5 центів – вгору або вниз. Принцип працює так: якщо підсумкова сума закінчується на 1 або 2 центи - вона округляється вниз, якщо на 3 або 4 центи - вгору. Наприклад, замість 4,99 євро заплатять рівно 5 євро, а замість 1,02 євро - лише 1 євро. При цьому ціни на товари не змінюються. Округлення відбувається тільки на касі і тільки при оплаті готівкою - на карткові платежі правило не поширюється.

Член правління Бундесбанку та голова Національного форуму з готівкових грошей Буркхард Бальц пояснює це тим, що відмова від монет в 1 і 2 центи зробить готівку зручнішою для людей, а її оборот – надійнішим та ефективнішим. Є і практична сторона: дрібні монети майже не повертаються в обіг – їх відкладають або гублять. При цьому їхнє карбування, упаковка та доставка обходяться непропорційно дорого щодо їх номіналу.

Відео дня

Судячи з опитувань, більшість німців поділяють цю позицію. За даними щорічного дослідження Європейської комісії Eurobarometer, більшість опитаних виступили за повне скасування монет в 1 і 2 центи. Дрібні монети давно перетворилися на незручність: їх неохоче беруть на здачу, намагаються не використовувати і просто збирають без будь-якої користі.

При цьому зазначається, що багато європейських країн вже давно відмовилися від монет в 1 і 2 центи або ввели обов'язкове заокруглення:

Фінляндія ніколи не випускала ці монети в обіг; округлення до 5 центів діє від самого запровадження євро;

у Нідерландах карбування припинено, готівкові платежі округляються до 5 центів;

Бельгія запровадила добровільне округлення з 2014 року, обов'язкове згідно із законом – з 2019-го;

в Ірландії добровільне округлення діє з 2015 року, обов'язкове – з 2019-го;

Італія припинила карбування, підсумкова сума на касі округляється;

у Словаччині нові монети більше не випускаються, діє правило заокруглення;

Естонія – обов'язкове округлення запроваджено з січня 2025 року.

При цьому єдиного рішення для всього ЄС поки що немає. Саме тому Національний форум із готівкових грошей закликає виробити єдині правила округлення на рівні всього Євросоюзу. Першим кроком форум звернувся до Федерального міністерства фінансів з проханням створити необхідну правову базу в Німеччині. Коли й станеться це взагалі – поки що залишається відкритим питанням.

Вилучення з обігу банкнот і монет – останні новини

З 2 березня 2026 року в Україні банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років були замінені на відповідні обігові монети. Ці банкноти перестали бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу.

При цьому обміняти наявні банкноти можна кількома способами ще не один рік: в усіх відділеннях банків України –до 26 лютого 2027 року включно; в уповноважених банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – до 28 лютого 2029 року включно; у Національному банку – наразі безстроково.

