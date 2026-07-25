Росіяни скидають з 'Шахеда' боєприпаси: Флеш розповів, чим вони небезпечні

Радник президента з питань розвитку технологій оборони поділився, що "Шахед" скидає ці боєприпаси перед ударом, і вони можуть вибухнути в будь-який момент.

Російські окупанти іноді скидають зі спеціального люка в "Шахеді" небезпечний боєприпас, повідомив в своєму Telegram-каналі радник президента з питань розвитку технологій оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він закликав не наближатися до цього предмета, якщо ви побачите його на вулиці:

"Якщо раптом побачите такий предмет на вулиці, ніколи не наближайтеся до нього".

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За словами Флеша, в "Шахеді" може бути 22 таких боєприпаси, а всередині кожного з них - детонатор із таймером, який вручну перед запуском "Шахеда" налаштовується на час від 24 годин до 5 діб.

Він наголосив, що для збору таких боєприпасів, рятувальники використовують спеціальну техніку.

""Шахед" скидає ці боєприпаси перед ударом, і вони можуть вибухнути в будь-який момент, тому навіть ДСНС використовує спеціальних роботів для їх збору", - йдеться в повідомленні радника президента з питань розвитку технологій.

Дронові атаки РФ по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Флеш виклав карту України, на якій червоним показано, які області та міста потрапляють в зону потенційної атаки "Шахедів" з онлайн керуванням. Він попередив, що в цій зоні "Шахед" може атакувати цілі, що рухаються та статичні цілі. Радник президента з питань розвитку технологій закликав власників складів, АЗС, підприємств бути готовими до можливих ударів та будувати укриття.

Також ми писали, що Флеш розповів, що російська армія змінює тактику застосування безпілотників типу "Шахед" та переходить до поодиноких, але складних ударів. Він виклав відео й поділився, що на кадрах видно, як "Шахед" для атаки цілі опустився до рівня 22 метрів. Таким чином ворог намагався вийти з-під зору українських РЛС та перехоплювачів. Однак, як зазначив Флеш, українські військові впоралися.

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