Відсьогодні в Україні не можна розрахуватися низкою купюр

Громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти.

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети, повідомили у Національному банку України.

"Ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій", - ідеться у повідомлені.

Зазначається, що громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу.

Це можна зробити без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:

в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

уповноважених банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку – наразі безстроково.

В НБУ зазначили, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, вже зношені.

"В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Тривалість обігу монет – значно довша ніж банкнот і становить близько 20-25 років. Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам", - наголошує регулятор.

Це, зокрема, сприяє зменшенню витрат на оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких банкнот та підвищенню якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність таких купюр.

Готівка в Україні - останні новини

НБУ з 25 лютого ввів у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень в межах планового випуску. У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 гривень розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!".

За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень. Як повідомили в Національному банку, цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, але також на збільшення обсягів готівки в обігу вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну інфраструктуру.

