Українські морські дрони Magura збиратимуть в США, - ЗМІ

Угоду було підписано в посольстві України у Вашингтоні.

Українська технологія морських дронів отримує другий американський майданчик, і вперше це відбувається за участі самого розробника, компанії UForce, яка спіпрацюватиме з американською ReconCraft, повідомляє Defense Express.

Видання розповіло, що угоду було підписано в посольстві України у Вашингтоні. Співзасновник ReconCraft Джо Сілковськи заявив, що компанія планує випускати сотні, а згодом і тисячі морських дронів Magura щороку на виробничих майданчиках в Орегоні та Південній Кароліні.

В релізі Uforce вказується, що разом із ReconCraft компанія UForce долучилась до американської програми Drone Dominance та суміжних конкурсів і має відкрити для США доступ до всієї своєї лінійки - повітряних, морських і наземних систем, програмного забезпечення автономності та засобів управління.

Відео дня

За даними релізу, Magura V7 має довжину 7,6 м, несе понад 770 кг корисного навантаження, долає 560 км і коштує менш як $500 тис. залежно від конфігурації.

Примітно, що крім ударних завдань, апарат може запускати повітряні дрони, виконувати розміновування і буксирувати гідроакустичні станції для пошуку підводних човнів.

Видання підкреслило, що важливою умовою цієї домовленості є те, що вона відбулась за згоди українського уряду.

"Ми перша компанія морських дронів, схвалена урядом України для виробництва в США", - заявив керівник UFORCE USA Шон Планкі в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Виробництво морських дронів в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що українські військові вперше продемонстрували роботу морського дрона Barracuda, який залучається до атак позицій російських окупантів. На опублікованому відео можна побачити, як дрон-камікадзе непомітно наближається до покинутого судна, яке окупанти використовують як спостережний пункт, після чого завдає удару. Далі в операцію вступає безекіпажний катер, оснащений модулем некерованих ракет. Він атакував прибережну смугу, де, за даними військових, розташовані ворожі укриття. наступним етапом став запуск розвідувальних та FPV-дронів із морського носія БПЛА. За лічені хвилини українські військові виявили замасковані позиції росіян, які стали цілями для точних ударів.

Також ми писали, що за даними Служби безпеки України, 8 липня у Чорному морі, біля берегів тимчасово окупованого Криму, морський дрон Sea Baby уразив танкер Blue, що входить до "тіньового флоту" РФ. На момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти (Крим), у виключній економічній зоні України. В СБУ розповіли, що Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень.

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