На Київщині 25 липня оголошено днем жалоби через російську атаку

В День жалоби на всій території області буде приспущено Державний Прапор України та прапор Київської області.

В суботу, 25 липня, Київщина схилить голови у скорботі за людьми, чиї життя забрала чергова російська атака, повідомив в Facebook перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Руслан Олійник.

Олійник зазначив, що 24 липня ворог цинічно вдарив по місцю, де перебували люди.

"Цей терористичний акт обірвав людські життя. Кожна така втрата – це невимовний біль для родин і близьких та спільний біль усієї Київщини", - наголосив він.

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Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації розповів, що в День жалоби на всій території області буде приспущено Державний Прапор України та прапор Київської області. Також будуть обмежені розважальні заходи.

"Світла пам’ять кожному, кого вбила росія. Щирі співчуття всім, хто сьогодні переживає непоправну втрату. Ми разом із вами у цій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Олійник підкреслив, що кожне забране українське життя, за кожен злочин проти нашого народу держава-агресор обов’язково понесе відповідальність.

Удар по виставці зброярів на Київщині: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами генерального прокурора Руслана Кравченка, внаслідок російського удару на Київщині загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості. За фактом трагічної події відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини. Кравченко розповів, що слідство має встановити, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, а ще які заходи безпеки були передбачені.

Також ми писали, що за даними польського ЗМІ, серед загиблих під час російського ракетного удару по виставці дронового озброєння на Київщині був співробітник оборонної компанії Польщі. За даними журналістів, він не був громадянином Польщі. Захід Defense Demo Day & Defense Expo, організований українською асоціацією виробників безпілотних систем ARMADA, був присвячений презентації сучасних технологій для українського оборонного сектору. Захід зібрав представників оборонної промисловості, збройних сил та технологічних компаній.

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