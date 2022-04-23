У банку знають про проблему і вже працюють над її усуненням.

У Приватбанку повідомили про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку.

Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

"23 квітня наші клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів і оплати картами покупок через торгові термінали", - попередили в банку.

"Фахівці банку роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 16 квітня в роботі онлайн-банку Monobank, стався технічний збій, який тривав близько години. "У нас технічний збій. Орієнтовний час відновлення - одна година. Вибачте", - повідомив співзасновник проекту, бізнесмен Олег Гороховський.

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