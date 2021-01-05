Президент України Володимир Зеленський задекларував 4 млн 589 тис. 832 грн доходу у вигляді роялті, отриманих від діяльності ТОВ "Квартал 95" і ТОВ "Кіностолиця".
Відповідна інформація міститься на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування..
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Згідно з оприлюдненими даними, президент отримав 30 грудня 2020 року від ТОВ "Квартал 95" роялті на суму 1 млн 48 тис. та 3 млн 306 тис. 832 грн.
Також глава держави задекларував дохід у 235 тис. грн роялті від ТОВ "Кіностолица".
Дата повідомлень про суттєві зміни в майновому стані – 4 січня.
Нагадаємо, 8 липня 2020 року Зеленський задекларував отримання доходу в сумі 13 млн 470 тис. грн від відчуження нерухомості та земельної ділянки.
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