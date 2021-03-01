Кабмін отримав право визначати порядок надання такої допомоги, її розмір, строк надання тощо.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким уряду надано право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

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"Чинне українське законодавство передбачає надання допомоги з часткового безробіття на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За законом, який підписав глава держави, допомога з часткового безробіття може надаватися не тільки на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

Кабінет Міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що цьому передувало

4 лютого Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" про надання допомоги з часткового безробіття на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України" (реєстраційний номер 3010а).

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Автор: УНІАН