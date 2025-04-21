Через політику Трампа довіра до американської валюти падає.

Золото досягло рекордного максимуму в понеділок, 21 квітня. На зростання вартості металу вплинули побоювання з приводу зростання світової економіки на тлі торговельної війни між США і Китаєм, тоді як долар продовжив падіння.

Видання Reuters пише, що спотове золото подорожчало на 1,4% до 3 373,70 долара за унцію після досягнення рекордного максимуму 3 385,08 долара раніше. Американські ф'ючерси на золото зросли на 1,8% до 3 386,50 долара.

Індекс долара досяг трирічного мінімуму, що зробило золото більш привабливим для власників інших валют.

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"З фундаментального погляду ринки враховують геополітичні ризики, що зросли, спричинені напруженістю щодо мит у США та побоюваннями щодо стагфляції, водночас стійкий попит з боку центральних банків забезпечує додатковий попутний вітер для цін", - пояснив ринковий стратег IG Йеап Джун Ронг.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "митних тарифів у відповідь" щодо десятків країн 2 квітня. Хоча його адміністрація призупинила введення мит щодо деяких країн, США посилили торговельну боротьбу з Китаєм.

Зі свого боку Пекін застеріг країни від укладення економічних угод зі США за рахунок них, чого, за повідомленнями, домагається Трамп від країн, які прагнуть зниження мит або звільнення від них.

Тим часом Трамп почав нападати на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, а його команда оцінює можливість звільнення Пауелла.

Крім того, Росія і Україна звинуватили одна одну в атаках, які порушили одноденне великоднє перемир'я, оголошене Володимиром Путіним, при цьому Кремль заявив, що наказу про продовження паузи в бойових діях на лінії фронту не було.

Ці проблеми є гарною ознакою для золота. Однак індекс відносної сили цього металу перебуває на рівні 75, що вказує на перекупленість металу.

На думку Ронга, наступний потенційний рубіж для золота може знаходитися близько рівня 3 500 доларів.

Зі свого боку спотове срібло додало 0,4% до 32,71 долара за унцію, платина подорожчала на 0,3% до 969,65 долара, а паладій впав на 0,5% до 957,68 долара.

Ціни на золото - прогноз експерта

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що до кінця літа 2025 року ціни на золото коливатимуться в межах 2 990 - 3 250 доларів за унцію. При цьому ключовими генераторами зростання цін на метал залишаться центральні банки.

Водночас, як прогнозує аналітик, з часом дорожнеча золота на тлі зниження попиту частково охолодить до нього інтерес і призведе до зниження ціни.

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